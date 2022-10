Forum Communs et collectivités locales

Les projets pour la transformation écologique et solidaire, avec les collectivités locales, au travers du prisme des communs

NOUVEAUX SERVICES, NOUVELLES PARTICIPATIONS, quoi, pour quoi et comment ?​

8 décembre 2022 | 9h00 -18h00

La Caisse des Dépôts : 15 Quai Anatole France 75007 Paris

Au cœur des solutions diversifiées pour construire des modèles durables de transition écologique et solidaire, émergent « les communs », mobilisant, à côté des formes d’action collective déjà bien connues et documentées, de nouveaux collectifs d’habitants et des équipes municipales renouvelées.

Ils constituent des nouveaux modèles attrayants pour bon nombre de collectivités locales, confrontées aux problématiques environnementales et démocratiques.

La Coop des Communs, avec le soutien de l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, a animé pendant 18 mois une étude avec de très nombreux acteurs engagés dans des relations entre communs et collectivités locales.

La Coop des Communs et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts vous invitent au Forum Public qui va permettre de restituer ce travail avec :

les contours, la définition de « ce qui fait commun »,

les activités ainsi créées, les effets spécifiques de « transition » qu’elles génèrent, par rapport à d’autres formes d’organisations collectives déjà connues,

ainsi que le rôle des pouvoirs publics en la matière, les outils juridiques et financiers utilisés.

Nous porterons ainsi en profondeur un coup de projecteur sur les évolutions en cours, et tenterons de faire émerger des repères, des références objectives, pour les acteurs des communs et les collectivités locales, afin de mieux identifier les « formes types » existant entre ces initiatives citoyennes et les politiques locales, ainsi que les dispositifs institutionnels de la relation.

Avec les formidables porteurs de projets que cette étude a permis de mieux comprendre, nous restituerons et poursuivrons – sous forme d’ateliers – le travail réalisé. Notre objectif est de présenter des recommandations qui pourront nourrir les réflexions et actions de toutes les personnes présentes.

Le déroulé de la journée sera bientôt disponible.

Inscription au forum gratuite mais obligatoire