Flink, le service rapide de livraison de courses à domicile, s’associe à l’association Emmaüs Défi pour collecter via ses livreurs des vêtements pour les personnes en situation de précarité

Publié le 15 février 2023

En cette nouvelle année, Flink est fier d’annoncer son partenariat avec Emmaüs Défi afin de venir en aide aux plus démunis. Depuis quelques semaines, Flink et Emmaüs Défi se sont associés afin de faciliter les donations. Le but est simple : au moment de la livraison de ses courses, le client peut confier ses vêtements au livreur. Les dons sont ensuite stockés en magasin puis remis en main propre aux équipes d’Emmaüs Défi. Cette initiative est disponible dans plusieurs magasins Flink et a vocation à se (...)