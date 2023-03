Séminaire « Faire des tiers-lieux des communs de proximité »

Le dynamisme et la vitalité du mouvement des tiers-lieux, la variété des initiatives déployées est un bien précieux entre tous que nous devons faire vivre et protéger.

Les tiers-lieux viennent à point dans un contexte de désertification accélérée des territoires privés de ressources essentielles, de crise climatique et écologique, de tensions sociales et démocratiques faisant émerger des besoins nouveaux laissés souvent sans réponses.

Les tiers-lieux s’avancent partout comme une riche promesse, une forme d’auto-saisine des citoyens qui veulent reprendre leur destin en main ;

Ce sont des communautés qui ont « fait tiers-lieu » depuis des années, avec succès, avant que leur potentiel retiennent toute l’attention de collectivités locales, des politiques publiques, mais aussi des marchands.

Dès lors, des problèmes économiques, d’organisation et humains surgissent, qui peuvent mettre en péril cette dynamique d’utilité sociale au service de l’intérêt général.

L’heure n’est pas à des processus de certification, de labellisation ou de récupération mais d’approfondir les échanges, mieux cerner les enjeux, mieux comprendre toutes ces initiatives mais aussi mieux circonscrire leurs difficultés et le danger d’une précarisation annoncée.

Nous avons la conviction que des tiers-lieux citoyens émanent des questions nouvelles, et donc des réponses qui participent à revigorer une autre économie, à proposer une autre société, un autre modèle possible, y compris vis-à-vis des modes de fonctionnement actuels des organisations de l’économie sociale et solidaire.

Cela se fera aussi dans le partage avec les valeurs de l’éducation populaire,

dans un ré-ancrage de l’action sociale et culturelle, avec toute la richesse et l’inventivité des makers et les savoir-faire des acteurs d’un nouveau rapport au vivant, dans une trajectoire maîtrisée d’une économie qui reste au service de l’humain, dans nos territoires et au-delà.

Les Tiers Lieux doivent pouvoir prospérer dans ce qui fait leur force : des initiatives citoyennes au service des citoyens.

Appuyons nous sur la richesse de toutes les expériences existantes pour faire des tiers lieux des communs de proximité et retrouvons-nous le 5 avril pour en discuter.

Le 5 avril 2023 à Césure

13 rue Santeuil - 75 005 Paris