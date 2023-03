Entrepreneuriat féminin : au-delà de la parité

Publié le 8 mars 2023

Les femmes entrepreneures sont de plus en plus nombreuses ; BGE - Réseau d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises - le constate depuis plusieurs années au sein de son public. Toutefois, derrière des chiffres en progression, se cache une réalité contrastée montrant qu’il y a encore du chemin à parcourir pour que ces projets entrepreneuriaux riment avec rentabilité et pérennité. Animé par l’ambition de démocratiser l’entrepreneuriat, le réseau BGE observe depuis plusieurs années une (...)