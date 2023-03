E. Leclerc et la Ligue contre le cancer célèbrent 20 ans de partenariat et renouvellent l'opération « Tous unis contre le cancer » du 10 au 26 mars 2023

Publié le 13 mars 2023

En 20 ans, plus de 10 millions d’euros ont été récoltés en faveur de la Ligue contre le cancer. Depuis 20 ans, la Ligue contre le cancer et le Mouvement E. Leclerc s’allient chaque année pour collecter des dons destinés à faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques et l’accompagnement des malades. Le Mouvement E. Leclerc, premier soutien financier privé de la Ligue contre le cancer, réaffirme ainsi sa volonté de soutenir l’association à l’occasion de leur 20ème année de collaboration en (...)