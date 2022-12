Devenez gestionnaire du Café du Grand Bain

En 2018, notre coopérative d’activité et d’emploi - CAE - était lauréate de l’appel à projet des « 15 lieux à réinventer » de la ville de Nantes. Depuis, nous sommes installés au Grand Bain, dans les anciens bains-douches de la ville avec le projet d’en faire un tiers-lieu regroupant entrepreneuriat solidaire et lieu de vie du quartier. Dans son enceinte, le Grand Bain proposera un espace café ouvert à toutes et tous et tourné vers l’alimentation durable.

Les travaux des locaux actuels ne permettant pas l’exploitation du lieu, l’expérimentation du futur café est temporairement relogée dans l’ancienne gare routière de Nantes (Allée de la Maison Rouge). Nous sommes donc à la recherche d’un exploitant pour le Café du Grand bain à partir de 2023.