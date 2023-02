Du 1er au 2 avril aura lieu la deuxième édition du festival DeuxMains organisé par les Ecossolies au Solilab !

Le festival DeuxMains, c’est l’événement de l’année dédié à la seconde main qui propose une grande sélection d’objets, des animations pour découvrir le réemploi et des concerts. Une soixantaine d’exposants de l’économie sociale et solidaire donnent rendez-vous au public pour deux journées riches en bonnes affaires et en découvertes !

Sur les 4000 m2 dédiés à la seconde main, retrouvez :

Vêtements, vinyles, déco, mobilier, vélos, vaisselle

Mercerie et arts du fil

Articles et équipements de sport

Matériel informatique, smartphones et électroménager reconditionnés

Vêtements et matériel de puériculture

Plantes vertes

NOUVEAU ! Grande braderie de maisons d’édition locales

Marché de la création

Mode responsable

Upcycling

Détournement d’objets

Des animations en famille ou entre amis

Des ateliers créatifs : pour peindre, coudre, coller, assembler ou encore construire à partir de matériaux récup’

Initiation au Zéro déchet : bokashi, cuisson solaire, produits d’entretien…

Réparation et upcycling : donner une seconde vie à son mobilier

Zythologie : voyage initiatique et sensoriel à la découverte de la bière