Conférence : "Mécénat culturel : L’intérêt général à tout prix ?"

Lieu : Université Jean Moulin Lyon III, Campus des Quais, 15 quai Claude Bernard, LYON 69007 (Amphithéâtre Huvelin)

Date : 16 mars : 9h30 accueil des participants ; 10h00 à 12h00 conférence - 12h00 à 12h30 débat

Présentation : L’association DFMA COLLECTION organisatrice de cet évènement animera la conférence ayant pour objet de permettre à des professionnels qualifiés d’aborder un sujet d’actualité qu’est le mécénat.

Intervenant(e)s :

Léa Morgant, cheffe de mission mécénat au Ministère de la Culture se prononcera sur le cadre historique et juridique du mécénat.

Clara Lemonnier, directrice juridique et affaires publiques chez ADMICAL, mentionnera les tendances actuelles, la déontologie, les évolutions juridiques et éthiques du mécénat.

Colas Amblard, docteur en droit, avocat associé NPS consulting, chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon III concluera cette conférence en apportant ses connaissances concernant l’approche par le risque et l’appréhension de la notion juridique d’intérêt général, cette dernière étant au coeur de la notion de mécénat.

Inscription gratuite / Nombre de place limité