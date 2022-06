Conférence "Conservation de la biodiversité : quelle contribution des Fonds Fiduciaires de Conservation à l’enjeu de financement ?"

Première évaluation transversale de huit Fonds fiduciaires de conservation de la biodiversité : quel bilan et quels enseignements en tirer pour financer davantage et mieux la conservation de la biodiversité ? Cette nouvelle conférence (En)quête d’évaluation est organisée par l’AFD et le FFEM.

La question du financement de la protection de la biodiversité est un défi majeur, au cœur des débats et négociations internationales en vue de la COP15 Biodiversité prévue au second semestre 2022.

En complément des ressources classiques, les fonds fiduciaires se sont peu à peu imposés dans le paysage du financement de la conservation, en permettant d’assurer un financement additionnel, régulier et de long terme au bénéfice des aires protégées.

La pertinence de ces mécanismes de financement pour mobiliser des ressources supplémentaires, est restée jusqu’ici assez peu étudiée. Pour la première fois, l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ont mené une évaluation transversale de huit Fonds fiduciaires de conservation de la biodiversité. Quel bilan et quels enseignements en tirer pour financer davantage et mieux la conservation de la biodiversité ?

Cette nouvelle conférence (En)quête d’évaluation permettra de débattre entre acteurs publics et privés autour des principaux enseignements des travaux.

Quand ? Mardi 21 juin 2022 de 16h00 à 17h30

En ligne

Les échanges se tiendront en français.

Intervenants :

Béatrice de Abreu, Chargée de l’évaluation pour l’AFD, Cabinet BRLi

Guillaume Chiron, Responsable adjoint de la division Agriculture, Développement rural et biodiversité, AFD

Constance Corbier, Chargée de projets biodiversité, FFEM

Benjamin Landreau, Chargé de l’évaluation pour l’AFD, Cabinet BRLi

Nathalie Le Denmat, Directrice du département Évaluation et apprentissage de l’AFD

David de Monbrison, Chargé de l’évaluation pour l’AFD, Cabinet BRLi

Thierry Renaud, Président du comité de pilotage de l’évaluation, Fondation MAVA

