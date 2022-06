Concerts de fin de saison des jeunes des orchestres Démos

17, 18 et 19 juin à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Initié en 2010 par la Cité de la musique et coordonné aujourd’hui par la Philharmonie de Paris, Démos (Dispositif d’éducation musicale et

orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle et musicale qui compte aujourd’hui plus de 50 orchestres

répartis sur l’ensemble du territoire français.

19 de ces orchestres Démos se produiront mi-juin en concert à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

Des concerts auront lieu également tout au long du mois de juin en région.

3 jours, 19 orchestres, 9 concerts

Pendant trois jours, les enfants des orchestres Démos se retrouveront dans la Grande salle de la Philharmonie de Paris et dans la salle des concerts de la Cité

de la musique pour montrer le fruit de leur travail. Devant leurs familles, les partenaires et les mécènes, et sous le regard bienveillant des chefs d’orchestre

renommés qui les accompagnent pendant leur cycle, les jeunes musiciens interprèteront des extraits d’œuvre du répertoire classique et des musiques

traditionnelles.

Ils sont issus d’orchestres franciliens :

• Démos PARIS (75)

• Démos GRAND PARIS SUD (77/91)

• Démos YVELINES (78)

• Démos GRAND PARIS GRAND EST (93)

• Démos EST ENSEMBLE (93)

• Démos PLAINE COMMUNE (93)

• Démos OUEST VAL-DE-MARNE (94)

• Démos CENTRE VAL-DE-MARNE (94)

• Démos ROISSY PAYS DE FRANCE (95)

• Orchestre des jeunes Démos (75/91/92/93/94) - Orchestre avancé

• Orchestre Démos - Orchestre de Paris (75/91/92/93/95) - Orchestre avancé

• Orchestre Démos Philharmonie de Paris (75) - Orchestre avancé

Et d’orchestres de toute la France métropolitaine :

• Démos AISNE SAINT-QUENTIN GAUCHY (02)

• Démos TOULOUSE MÉTROPOLE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE (31)

• Démos ANGERS (49)

• Démos MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (59)

• Démos MULHOUSE (68)

• Démos LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (76)

• Démos ÉCOLE HARMONIQUE ROUEN (76)

Depuis le lancement du dispositif Démos, plus de 10 000 enfants ont bénéficié du projet et se sont épanouis à travers

l’apprentissage de la musique

Centré sur la pratique instrumentale en orchestre, Démos propose durant 3 ans un apprentissage de la musique classique à des enfants de 7 à 12 ans vivant

dans des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones de revitalisation rurale (ZRR). Le dispositif, gratuit pour tous, agit là où l’accès

à l’éducation artistique et culturelle est rendu difficile en raison de facteurs économiques et sociaux, ou de l’éloignement géographique des structures

d’enseignement.

A la fin des 3 ans passés dans Démos, chaque enfant peut bénéficier d’un accompagnement vers le conservatoire ou l’école de musique de son territoire. Il

conserve alors l’instrument de musique qui lui a été confié durant toute la durée du projet. Il peut parfois, s’il le souhaite, intégrer un orchestre Démos de

niveau avancé qui rassemble des élèves du conservatoire et des enfants ayant accompli leur initiation instrumentale et orchestrale au sein de Démos.

Démos est bâti sur une coopération professionnelle forte entre acteurs de la culture et du champ social. Ce projet est parrainé par la pianiste Khatia

Buniatishvili et Lilian Thuram, président de la Fondation Education contre le racisme. Son but est d’enrichir le parcours éducatif des enfants, de contribuer

à leur bonne insertion sociale et de favoriser la transmission du patrimoine classique.

Le dispositif fait évoluer la relation des enfants aux apprentissages (gain net des capacités d’attention et de concentration, goût de l’effort, rigueur et

assiduité) et améliore leur confiance en eux (regards positifs portés par les familles et l’encadrement éducatif). Il développe également le respect de l’autre,

l’envie de communiquer et l’expressivité.

Démos en chiffres

50 % d’enfants qui continuent la pratique instrumentale après Démos

+ de 1 500 professionnels mobilisés

+ de 300 collectivités impliquées (municipalités, départements, régions...)

+ de 200 structures sociales concernées

+ de 50 caisses d’allocations familiales et + de 50 institutions musicales locales partenaires.