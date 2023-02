Alter Equity et Carbone 4 annoncent le développement de la première méthodologie d’évaluation des impacts des entreprises sur la Nature adaptée aux besoins des PME et ETI

Publié le 27 février 2023

Alter Equity, première société de gestion française ayant proposé un modèle d’investissement dans les entreprises non cotées dont l’activité présente un impact social ou environnemental positif, et Carbone 4, cabinet de conseil indépendant spécialiste des enjeux climat et biodiversité, annoncent le développement de la première méthodologie rigoureuse d’évaluation transversale des impacts des entreprises sur la Nature. Pour Carbone 4, ayant inventé ou aidé à mettre au point les méthodologies du Bilan Carbone, (...)