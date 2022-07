3e Forum des Plateformes Coopératives

Records de chaleur, inflation... Nous ne sommes pas sorti.e.s de la pandémie du Covid que les crises se multiplient. Elles viennent nous rappeler la nécessité d’accélérer le changement de modèle : nous ne pourrons aller de l’avant qu’avec une transition écologique, sociale, solidaire et numérique. Comment penser la question des modèles numériques que nous utilisons face à ces bouleversements ? Comment faciliter de nouveaux modes de consommation « durable » intégrant la question de la distribution des biens et services ? Comment encourager la création de droits sociaux pour les travailleurs de plateformes ? Comment privilégier les créations de liens sociaux par nos outils numériques ?

Depuis le premier Forum des plateformes coopératives en 2019, les plateformes alternatives ont mûri. Elles ont essuyé des plâtres et trouvé des alliés. Pionnières vertueuses citées en exemple dans un monde hyper-concurrentiel, elles se sont alliées entre elles (Licoornes) et avec d’autres (les communs numériques, Framasoft, Wikipédia…). Elles s’organisent pour essaimer (Plateformes Coops Hauts de France).

Nous avons notre part de responsabilité dans leur succès, dont dépend un avenir de contre-pouvoir aux GAFAM. A ces questions, quelles sont les réponses que l’ESS soutient et met en œuvre ? Comment des collectivités locales peuvent-elles promouvoir des solutions répondant à leurs exigences et à celles de leurs habitants ?

La troisième édition du Forum des plateformes coopératives revient dans ce contexte. Les deux premières éditions ont permis de faire connaître ce modèle d’entreprenariat numérique basé sur les valeurs du coopérativisme et des communs et de renforcer la coopération. Plus que jamais, l’heure est à l’action, pour s’appuyer sur des plateformes co-construites, gouvernées et appartenant aux parties prenantes, ancrées dans les territoires, au service d’une autre vision de la société. Impossible de le faire de manière isolée ! Alors ? Avec qui s’allier pour s’inscrire dans un succès durable ?

Collectivités, associations, citoyens, venez participer !

20 septembre 2022 – 10h-20h Les Amarres, 24 quai d’Austerlitz, 75013 PARIS