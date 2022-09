Soutien à l’animation de réseau et documentation Centre de ressources numériques (Alternance)

Le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) regroupe actuellement 80 membres répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et en France d’Outre-Mer. Il soutient le développement des structures locales d’aide à la vie associative sur l’ensemble du territoire. Il crée entre elles des synergies pour accroître l’efficacité de leur action au profit de la vie associative, de la vie citoyenne sur les territoires. Parmi ses activités, il met en place des événements professionnels, produit et diffuse des connaissances, qui œuvrent à la montée en compétences de ses membres et à la valorisation de leur action. Dans le cadre de ses activités, il a mis en place un Centre de ressources numériques au sein de son site web www.rnma.fr, sorti au printemps dernier, que la présente mission contribuera à développer.

Missions

Missions principales : Animer la mutualisation d’expériences, d’actions, de pratiques et de ressources dans le réseau (création d’outils/ressources)

Les missions proposées :

Etre en appui sur l’animation et la communication du RNMA en lien avec l’assistante de communication et d’animation de réseau :

Sélectionner des contenus thématiques pour éditorialiser des communications en

lien avec les actualités du réseau ou du secteur Organiser une veille des communications des membres

Identifier des actions en lien avec les thématiques en cours du RNMA

Produire des contenus et des ressources, mettre à jour le Centre de ressources

Organiser la production de contenus sur les actions des membres par de l’analyse de documents ou des interviews, documenter leurs pratiques, rédiger des articles

Participer à des publications extérieures (AME, Juris, ou autre partenaires), mobiliser des membres du RNMA comme rédacteurs

Publier sur le site web du RNMA les nouveaux documents rédigés personnellement, par le reste de l’équipe, ou par des partenaires

Participer à la préparation et la valorisation des évènements du RNMA (Rencontres nationales, colloque, etc…), en appui du salarié référent de l’événement, et du reste de l’équipe :

Identifier en amont les expériences de terrain en lien avec la thématique, solliciter les intervenants, aider à la définition du contenu d’intervention

Participer aux animations des temps de travail (ateliers, groupes de travail …)

Elaborer en aval des synthèses et restitution des évènements, publication et valorisation sur le site web

Environnement hiérarchique : placé sous l’autorité du chargé de mission référent et en coordination avec l’ensemble de l’équipe.

Profil souhaité du candidat

Pré-requis :

Formation initiale : Bac+3 validé

Diplôme préparé : Master dans le domaine de l’ESS ou développement local

Expériences souhaitées dans le champ du développement local ou du secteur associatif (stage, bénévolat)

Savoir-Faire :

Aisance dans l’utilisation d’outils bureautiques et collaboratifs à distance

Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse

Sens de l’organisation et du travail en équipe

Connaissance de bases en termes de publication sur un CMS

Savoir-Être :

Bon relationnel et à l’écoute

Organisé et autonome

Dynamique, motivé et disponible

Conditions du poste

Durée d’alternance : 24 mois

Localisation : Poste basé sur Quimper, télétravail partiel possible

Déplacement : ponctuel sur le territoire national

Rémunération : selon la grille salariale des apprentis

Disponibilité : début octobre

Modalités de candidature

Adresser CV et lettre de motivation à Madame Carole ORCHAMPT, Déléguée générale du RNMA, et les envoyer à Violaine VERRIER, assistante de gestion, par e-mail à violaine.verrier chez maisonsdesassociations.fr, avec le format : CV_Prenom_NOM.pdf et LM_Prenom_Nom.pdf

Entretien organisé sur la dernière semaine de septembre (visio possible).

Date de prise de poste 01/10/2022