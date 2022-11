Sauvegarde sécurisée, agenda partageable, messagerie collective et tout en open source et 100% RGPD ?

Solinuage, c’est une entreprise coopérative portant une offre de services cloud et collaboratifs, basée sur des logiciels libres, une approche sobre du numérique et une relation humaine de proximité.

Si vous avez besoin de sauvegarder des documents professionnels ou personnels, de les modifier en ligne, de les partager,

Si vous avez besoin d’accéder à ces documents via votre smartphone, tablette ou ordinateur de bureau, tout seul ou à plusieurs,

Si vous souhaitez avoir un ou plusieurs agendas en ligne, synchronisé(s) avec votre smartphone et logiciel de calendrier, partagé(s) avec d’autres partiellement ou totalement,

Si vous avez besoin d’un outil de messagerie / forum pour échanger avec des clients, des partenaires, vos proches sur tous les sujets possibles,

Et tout cela, sur des serveurs hébergés en France (100% RGPD), appliquant une politique de sobriété énergétique, sur des flux de données entièrement cryptés (donc sécurisés),

Notre offre doit vous intéresser !

Nous organisons des événements de présentation de notre offre pour échanger et discuter avec vous. Plusieurs rendez-vous possibles :

Le 14 novembre 2022, de 12h30 à 13h30 en présentiel. Il aura lieu dans les locaux de Mediagraph, 1 rue d’Auvours à Nantes (Tramway L3 Viarme).

Le 18 novembre 2022, de 09h30 à 10h30 en distanciel. Le lien de visio vous sera transmis prochainement.

Le 22 novembre 2022, de 18h30 à 19h30 en présentiel. Il aura lieu dans les locaux de Mediagraph, 1 rue d’Auvours à Nantes (Tramway L3 Viarme).

Inscription gratuite mais obligatoire

Les informations (Prénom, nom et mail) seront enregistrées dans un fichier tableur pour faciliter la gestion de l’inscription à cet événement. Un mail sera envoyé pour l’ouverture effective du service. Si vous ne souhaitez pas recevoir l’information par la suite, merci de nous prévenir par retour de mail.

N’hésitez pas à informer de nos événements de présentation autour de vous.

Bien entendu, Solinuage reste à votre disposition pour toute question avant, pendant et après les réunions de présentation.

Salutations numériques, respectueuses, coopératives et solidaires